Elezioni amministrative Rapallo, Albenga e Sanremo: ecco i candidati sindaco della coalizione di centrodestra

Genova. “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liguria Popolare e tutti i movimenti e le liste di ispirazione civica che sostengono e si riconoscono nell’amministrazione regionale presieduta da Giovanni Toti hanno concordato, unanimemente, di indicare come candidati per la carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative di maggio – si legge in una nota stampa del Comitato Change – Carlo Bagnasco per il Comune di Rapallo, già sindaco uscente, Gerolamo Calleri per il Comune di Albenga, Sergio Tommasini per il Comune di Sanremo. Le stesse forze continueranno a confrontarsi per individuare, nei giorni a venire, i migliori candidati unitari per le altre città interessate dal voto amministrativo”.

Il Comitato Change, fondato dal governatore regionale Giovanni Toti, espressione del centrodestra ligure, vede tra i suoi membri anche Edoardo Rixi, Sandro Biasotti, Massimiliano Iacobucci e Andrea Costa.