Educazione cinofila, segnale o comando? Non sottovalutiamo il potere delle parole

Trovo ancora troppo spesso che le persone pensino che usare la parola segnale invece di comando nella formazione cinofila sia solo una differenza semantica che non ha alcuna implicazione sul processo di addestramento. Non sono d’accordo.

Poiché la moderna scienza comportamentale e cognitiva ci insegna di più sulla complessità della mente dei cani e sul modo in cui pensano, imparano ed esplorano il mondo che li circonda, sta diventando sempre più chiaro che i metodi della vecchia scuola che incoraggiano ancor oggi a “comandare il cane” a pretendere che lui debba solo “obbedire”, sono obsoleti e decisamente inumani. I cani sono desiderosi di apprendere e studiano costantemente il nostro linguaggio posturale e vocale.

Per me, la parola comando implica una relazione padrone / servo tra uomo e cane, che è ancora un fondamento fin troppo comune di addestramento cinofilo che alla fine mina gli incredibili progressi che abbiamo fatto nella comprensione della mente dei nostri cani. La parola segnale implica una relazione molto più sana in cui stiamo veramente insegnando ai nostri cani quello che vorremmo da loro.

Ora teniamo presente che non sto insinuando che solo perché qualcuno usa la parola comando e non segnale quando insegna un comportamento a un cane significa che non usa metodi di insegnamento umani. Molti grandi istruttori si attengono ancora alla parola comando quando insegnano ai cani una nuova abilità. Ma spero che tutti possiamo diventare più consapevoli di come le parole che usiamo hanno un grande potere sugli altri quando le sentono.

Quindi sì, le parole sono solo parole, ma quando contribuiscono a costruire un legame attraverso la fiducia e il rispetto reciproci, le parole hanno il potere di rivoluzionare il settore della formazione cinofila.

Educatore e Istruttore Cinofilo Luca Suman

evoluzionecinofila@gmail.com

https://www.facebook.com/maluevoluzionecinofila/?ref=bookmarks

Tel. 3401447161