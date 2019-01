Eccellenza, finisce con un pareggio Ventimiglia Calcio-Alassio

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio e l’Alassio portano a casa un pari (1-1) che non accontenta nessuno: “muovono” la classifica di Eccellenza ma la zona play-out incombe.

I granata puntano ora sulla prossima trasferta in casa del Valdivara ultima in classifica, restano comunque in decima posizione. Un grande nervosismo ha caratterizzato l’incontro del Morel: non a caso, a partita finita, sono stati espulsi Serra (Ventimiglia) e Viganò (Alassio) per qualche parola di troppo.

I padroni di casa si sono illusi di tenere in pugno la partita quando, all’inizio della ripresa, Alfonso Rea ha fatto un’incursione delle sue sulla fascia. Il giocatore granata è rientrato verso il centro-area e ha calciato un pallone che, dopo una leggera deviazione, si è insaccato nella porta di Ventrice.

Dopo un quarto d’ora l’Alassio ha pareggiato grazie all’appena entrato Di Mario, svelto a deviare un cross nella porta di Scognamiglio. A questo punto entrambe le squadre hanno davvero temuto di perdere e si sono barricate in attesa del novantesimo.

Ventimiglia Calcio-Alassio: 1-1 (A.Rea 63′) (Di Mario 77′)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Serra, Ala, Alberti, Mamone, Cafournelle, Felici, Daddi, Sammartano, A.Rea A disposizione: Zunino, Ierace, Piantoni, Oliveri, Galiera, Musumarra, Principato, Trimboli, Crudo.

Alassio: Ventrice, Pastorino, Viganò, Galleano, Battipiedi, Basso, Sassari, Odasso, Lupo, Ottonello, Gerardi A disposizione: Guerrina, Bisio, Di Mario, Franco, Damonte, Mandraccia, Sfinjari, Grande, Spampinato.