Eccellenza, due rigori a Busalla affondano il Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Due rigori contro e due espulsi. Il Ventimiglia Calcio torna da Busalla a mani vuote e scende ancora di uno scalino in Eccellenza: dal nono al decimo posto. Al Ventimiglia non è bastato un gol di Daddi. Per fortuna dei granata, le squadre di bassa classifica non hanno fatto meglio. Ora in vista ci sono due partite in cui è vietato sbagliare: con l’Alassio in casa e in trasferta con il Valdivara ultimo in graduatoria.

La partita con il Busalla si infiamma al 16′. Nel corso di una mischia in area granata Allegro tocca la palla con una mano. Per l’arbitro è rigore. Batte Compagnone e realizza.

Il secondo penalty per il Busalla arriva a inizio ripresa. Il genovese Nelli viene atterrato in area da Fraticelli: rigore e cartellino rosso per l’esterno ventimigliese. Trasforma ancora Compagnone. In inferiorità numerica i granata provano a recuperare, e ci riescono con il neoacquisto Daddi che gira in porta un assist di Felici.

A questo punto il Ventimiglia ha almeno due occasioni con Galiera per pareggiare: ma la palla è stregata. Da segnalare infine l’espulsione di Eugeni per doppio giallo e poi tutti sotto la doccia.

Busalla-Ventimiglia Calcio: 2-1 (Compagnone al 16′ e al 48′) (Daddi al 58′)

Busalla: Carlucci, Piemontese, Piccardo, Zanovello, Monti, Moretti, Oliva, Cotellessa, Lobascio, Compagnone, Nelli A disposizione: Canziani, Molini, Guzzi, Campora, Massarino, Bovone, Riva, Mignacco, Velastegui

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Fraticelli, Ala, Serra, Mamone, Cafournelle, Musumarra, Daddi, Rea, Felici A disposizione: Zunino, Piantoni, Trimboli, Eugeni, Principato, Oliveri, Galiera, Sammartano, Alberti