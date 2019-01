Ventimiglia. Dopo i senior anche gli under 15 entusiasmano aggiudicandosi il “big match” del Campionato Ligure contro il San Camilo Imperia e superando il Riviera in trasferta. Sabato battuti nettamente i francesi della Colle sur Loup. Bella vittoria anche degli Under 13 (A) e buona prestazione per gli Under 13 (B).

Eccellente fine settimana per i colori giallo-neri della pallamano Ventimiglia, che come ormai tradizione, anche nei settori giovanili si distingue per gli eccellenti risultati. Nel fine settimana gli Under 15 di Pippo Malatino, hanno fatto “L’ En Plein”, aggiudicandosi prima sabato il secondo incontro del campionato di Pre eccellenza delle Alpi Marittime contro la squadra del La Colle sur Loup per 37-15 e poi domenica, ad Imperia, ancora due importantissimi matches contro le compagini imperiesi del San Camillo 27-22 e della Riviera 28-11.

Con queste vittorie i leoncini frontalieri, guidano entrambe le classifiche dei loro campionati, ma quello che conforta di più è la qualità del gioco espresso e la crescita generale dell’intero gruppo.

Vittoria anche degli Under 13A che hanno superato per 30-20 il Cagnes sur Mer e continuano il loro processo di crescita. Gli Under 13B hanno affrontato il Menton e pur battuti di un soffio, hanno manifestato eccellenti progressi.

La prossima settimana riposo per tutte le squadre giovanili, prima della ripresa del 2 e 3 febbraio, ancora con incontri relativi entrambi sia i Campionari francesi che italiani.