E’ scomparso nel settembre del 2017 tra Breil-sur-Roya e Tenda, la famiglia chiede la ripresa delle ricerche

Mentone. Non è stato ancora trovato Yves-Maurice Martin-Jarrand di 87 anni. Risulta scomparso dal settembre del 2017.

Prima di sparire nel nulla era stato avvistato al mattino nei pressi di Breil-sur-Roya e poi verso mezzogiorno a Tenda. Da quel momento in poi le figlie non hanno avuto più notizie del loro padre. Il caso è stato chiuso il 22 novembre scorso visto che le ricerche non hanno portato ad alcun risultato.

La famiglia però non si dà pace e così – come scrive il quotidiano Nice Matin – ha chiesto al pubblico ministero di Aix-en-Provence di far riprendere le ricerche.