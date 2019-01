E’ già tempo di rientro, 30 chilometri di coda prima di Savona sull’A10

Sanremo. Bagno di folla sulla Riviera dei Fiori con Sanremo che si conferma capitale anche per queste vacanze di fine anno. Ma per molti turisti domani è un giorno lavorativo e in questo primo dell’anno è già tempo di rientro. E come al solito si registrano lunghissime code sull’Autostrada dei Fiori, oltre 30 chilometri tra Albenga e Savona in direzione Genova, con la possibilità di aumento ulteriore in serata.

Qualche chilometro di coda anche sulla Savona – Torino a causa del traffico intenso e anche a causa di lavori in corso, subito dopo il bivio A10 – A6 prima di Altare e code anche tra Fossano e Marene, sempre in direzione Torino.