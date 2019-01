Doppio appuntamento a Imperia per Luca Bianchini

Imperia. Mercoledì 23 gennaio alle 18, grande attesa per l’evento A cena tra Autori e Sognatori delle 20.30 con Luca Bianchini.

Si è raggiunto il sold out in soli due giorni. Per soddisfare la grande richiesta incontrerà i suoi lettori anche alla Libreria Mondadori di Imperia per un firma copie del suo nuovo libro So che un giorno tornerai, Mondadori edizione.

“Se uno scrittore si sedesse a tavola con voi e vi raccontasse il suo libro? Una cena con uno scrittore, per chiacchierare con lui del suo romanzo e dei suoi personaggi, assaporando cibi deliziosi. Non una semplice presentazione, ma un vero e proprio incontro. Vi aspettiamo allora mercoledì 23 gennaio alle 20.30 per cenare con Luca Bianchini e i personaggi del suo nuovo libro “So che un giorno tornerai” – affermano gli organizzatori. Evento a cura di #LalibraiaNadia dell’Associazione culturale Due parole in riva al mare.

So che un giorno tornerai, Luca Bianchini

Angela non ha ancora vent’anni quando diventa madre, una mattina a Trieste alla fine degli anni Sessanta. Pasquale, il suo grande amore, è un “jeansinaro” calabrese, un mercante di jeans, affascinante e già sposato. Lui le ha fatto una promessa: “Se sarà maschio, lo riconoscerò”. Angela fa tutti gli scongiuri del caso ma nasce una femmina: Emma. Pasquale fugge immediatamente dalle sue responsabilità, lasciando Angela crescere la bambina da sola insieme alla sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono capitanati da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, una nonna che prepara le zuppe e quattro zii: uno serio, un playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare da babysitter a Emma. Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi sulle tracce di suo padre, e per lui questa sarà l’occasione per rivedere Angela, che non ha mai dimenticato.

Luca Bianchini è uno scrittore italiano, originario di Torino. Ha pubblicato con Mondadori Instant Love (2003), Ti seguo ogni notte (2004), la biografia di Eros Ramazzotti, Eros. Lo giuro (2005), Se domani farà bel tempo (2007), Io che amo solo te (2013), Dimmi che credi al destino (2014), Nessuno come noi (2017) e So che un giorno tornerai (2018). Dal 2007 conduce all’alba su Radio 2 la trasmissione Colazione da Tiffany. Scrive su «Vanity Fair», per cui tiene il blog «Pop up», e su «la Repubblica» nelle pagine di costume.