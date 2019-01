Don Bosco Vallecrosia Intemelia, le ragazze perdono contro Città Giardino Marassi

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, hanno giocato oggi al Palazzetto dello Sport di Varazze durante le semifinali della Coppa Italia calcio a 5 femminile in serie C.

Hanno affrontato le ragazze di Città Giardino Marassi contro le quali alla fine hanno perso per sette reti a quattro. Le biancorosse erano partite bene, portandosi subito in vantaggio ma alla fine hanno ceduto. Sfuma così il sogno di partecipare alla fase nazionale.

“Abbiamo fatto una buona prestazione. Siamo partiti molto bene portandoci in vantaggio sul 3 a 0, ma poi abbiamo iniziato a calare di concentrazione e a livello atletico. Rimane il rammarico di non aver concretizzato le svariate occasioni create – commenta mister Ivan Busacca - Peccato perché meritavamo sicuramente di più. Sono comunque felice di quello che abbiamo dato. In vista del campionato queste esperienze ci servono a migliorare alcuni aspetti che si sono evidenziati anche oggi, ma le sensazioni sono comunque positive perché siamo consapevoli di quanto possiamo migliorare ancora”. Domani, il giorno dell’Epifania, alle 10, le ragazze dovranno affrontare lo Spezia Calcio per aggiudicarsi la finale del 3°/4° posto.