Vallecrosia. E’ stato un weekend della Befana impegnativo per gli esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy. Parte della squadra ha infatti partecipato al 12esimo Torneo della Befana a Firenze.

I ragazzi, guidati dall’allenatore Luca Soncin, sono stati inseriti nel girone eliminatorio A insieme a Inter e Zola Predosa (Bologna). Sono scesi in campo, hanno dato il meglio e alla fine sono tornati a casa soddisfatti della loro esperienza. “E’ stata una bella esperienza alla quale hanno partecipato anche diverse società professioniste - dichiara Mircko Salvaterra, dirigente della squadra esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

I ragazzi guidati da Luca Soncin hanno chiuso con due sconfitte (di cui una contro l’Fc Inter), una vittoria ed un pareggio. “Purtroppo il primo incontro, giocato ai limiti della praticabilità su un terreno ancora ghiacciato e perso 1-0 contro lo Zola Predosa, nonostante una prestazione gagliarda, ha determinato il passaggio alla parte bassa del tabellone dove hanno raggiunto il 19’ posto su 27 partecipanti - afferma Salvaterra - Nella seconda fase, vittoria per 2-1 contro il Vada Livorno (a segno Consalvo e Crupi) e pareggio contro la Ternana per 1-1 (a segno ancora Crupi), nonostante un assedio di 35 minuti, che ha determinato un incrocio dei pali, una traversa, un palo e svariate occasioni da rete, oltre al gol segnato. E’ stato perciò un momento di confronto con realtà nuove e, nel caso dell’Inter, professioniste, molto utile per la crescita del gruppo”.