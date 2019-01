Don Bosco Vallecrosia Intemelia alle “Final Four”, Eleonora Mazzulla: “La squadra è pronta”

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, domani si recheranno al Palazzetto dello Sport di Varazze per partecipare alla “Final Four” della Coppa Italia calcio a 5 femminile in serie C.

Le ragazze sono pronte a scendere in campo domani alle 14 per le semifinali. Affronteranno Città Giardino Marassi. Se vinceranno dovranno affrontare, domenica 6 gennaio alle 16, le vincenti della gara 1 che vedrà lo scontro tra Imperia e Spezia Calcio femminile per la qualificazione della finale per 1°/2° posto, mentre se perderanno dovranno affrontare le perdenti della gara 1 il giorno dell’Epifania alle 10 per la finale del 3°/4° posto. La società vincente avrà il diritto a partecipare alla fase nazionale.

“Mi sento carica e pronta, non vedo l’ora di scendere in campo e far vedere quanto valiamo come squadra e quanto siamo unite - dichiara il formidabile portiere della squadra femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Eleonora Mazzulla - Non temo nessuno, so di essere fisicamente pronta, accompagnata da un mister e una società a dir poco fantastica, per non parlare della squadra. Lo ripeterò sempre, le adoro e a loro devo tutto, se vinciamo o perdiamo la mia vittoria sono loro, il mio orgoglio sono loro e sarò felice comunque”.

“La squadra dal punto di vista tecnico è pronta, abbiamo tutte oltrepassato le nostre aspettative. Sul lato emotivo forse dobbiamo lavorarci ancora un po’, a volte ci facciamo prendere un po’ dalle risate quando dovremmo invece restare concentrate, ma ci si può lavorare – confessa Eleonora - Io mi sto preparando più che altro psicologicamente, affrontare il viaggio e due partite così vicine l’una dall’altra non è facile. Non ho portafortuna o riti scaramantici, mi basta un “imbocca al lupo” detto da una persona speciale, la mia persona speciale, quella è la mia carica e poi ci sono al 100%”.