Dolcedo. Sono riusciti a domare le fiamme ed evitare che le stesse si estendessero al resto del complesso i vigili del fuoco, intervenuti questo pomeriggio nel borgo sulle alture di Imperia per domare un incendio in abitazione in via Centrale, località Ripalta.

La scintilla sarebbe scattata all’interno del locale caldaia di un appartamento al civico 28, il quale è stato invaso dal fumo.

di 4 Galleria fotografica Dolcedo, in fiamme cantina di un'abitazione







Le cause dell’innesco sono ancora in fase di accertamento. Il pronto intervento degli uomini del 115 ha permesso di evitare il peggio. Non si registrano al momento feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.