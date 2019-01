Dolcedo, assedio alla corriera con danneggiamenti e percosse. Identificati i responsabili: 2 richiedenti asilo

Dolcedo. Al termine delle indagini, i militari della Stazione Carabinieri hanno identificato l’autore del danneggiamento dell’autobus della Riviera Trasporti della tratta che serve la zona di Dolcedo e Lecchiore .

I fatti risalgono al 22 dicembre scorso, quando – intorno alle 19.00 – circa 50 persone di origine africana, che avevano partecipato alla festa di un connazionale, si sono assiepate alla fermata dell’autobus nella Frazione Lecchiore.

Il mezzo arrivato non aveva la capacità di contenere tutti i passeggeri (omologato per il trasporto di sole 19

persone), alcuni dei quali sono andati in escandescenza ed hanno cercato, in evidente stato di alterazione alcolica, di guadagnare un posto a sedere.

La situazione è degenerata con il danneggiamento di un vetro del veicolo e di alcune parti degli interni ed è culminata con l’aggressione in danno di una 22enne nigeriana da parte di un connazionale, per non avergli ceduto il posto a sedere.

Oggi, le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di identificare l’autore del danneggiamento e di chi ha percosso la donna. Si tratta di due nigeriani 25enni, richiedenti asilo.