Dolceacqua in festa per i 90 anni della barista Apollonia Conrieri

Dolceacqua. Dolceacqua in festa per i 90 anni di Apollonia Conrieri, storica titolare del Bar California. Da sessant’anni dietro al bancone dello storico locale di via Roma al civico 14 caro ad attori, politici, personaggi dello sport e dello spettacolo Apollonia serve amici e clienti con la sua carica di innata simpatia e gentilezza.

Un fedelissimo del Bar California ancora oggi è Fausto Bertinotti e in passato lo sono stati Walter Chiari e molti altri nomi noti che hanno frequentato o visitato lo splendido borgo dei Doria.

Moltissimi gli ospiti francesi protagonisti di interminabili sfide a “belotta” con i giocatori del posto. Atmosfera di casa, stufa a legna, vino buono – non può mancare il Rossese di Dolceacqua – e soprattutto quel rapporto confidenziale che sole le botteghe e i locali di paese sanno conservare e del quale Apollonia è custode.

Apollonia Conrieri ha salutato il traguardo dei 90 anni attorniata dalla figlia Mariella, dal genero Giacomo e dai nipoti Valentina e Andrea.