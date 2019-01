Diano Marina, tanti iscritti alla terza edizione de ‘La 5 Miglia della Befana’

Diano Marina. Grande successo per la terza edizione de ‘La 5 Miglia della Befana’.

Tanti iscritti si sono presentati al nastro di partenza per partecipare alla gara non competitiva che quest’anno ha introdotto la Baby Run per i più piccoli.

Una bella iniziativa che ha permesso di raccogliere fondi da donare alla Croce Rossa di Diano Marina.