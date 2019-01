Diano Marina, “l’attraversamento pedonale in via Rossini è pericoloso”: la segnalazione di Domenico Filippone

Diano Marina. Un lettore ci ha scritto per segnalare al sindaco Giacomo Chiappori una problematica: la pericolosità dell’attraversamento pedonale in via Rossini.

La segnaletica è infatti sbiadita e perciò è difficile da notare sopratutto durante le ore notturne. Domenico Filippone chiede perciò un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale per salvaguardare la sicurezza dei pedoni.

“Mi permetto di segnalare alla amministrazione comunale del comune di Diano Marina a cui fa capo il sindaco Giacomo Chiappori, la pericolosità dell’attraversamento pedonale situato in via G.Rossini, che è praticamente sbiadito dal colore bianco originale e privo di dovuta segnaletica verticale come previsto dal C.d.S sia riguardante le ore diurne che quelle notturne.

Proprio ieri sera intorno alle 18.30 insieme alla mia compagna, abbiamo rischiato seriamente per l’ennesima volta, di essere investiti sulle strisce in questione perché gli automobilisti, procedendo a velocità anche un po’ azzardata e non essendoci dovuti lampioni, non vedono affatto i pedoni. Si chiede dunque cortesemente, per una salvaguardia all’incolumità altrui, un intervento mirato e immediato” - afferma Domenico Filippone, ex guardia ambientale.