Derby Sanremese vs Savona, possibile blocco dell’Aurelia davanti al Comunale

Sanremo. Domenica prossima 20 gennaio c’è il derby di Serie D Sanremese vs Savona. Le tifoserie sono storicamente rivali e già il Comune pensa di prendere provvedimenti nel caso di assembramenti di persone davanti al Comunale di corso Mazzini.

L’ordinanza emanata da Palazzo Bellevue recità così: “Sospensione della circolazione veicolare con deviazione del traffico qualora si dovessero verificare assembramenti spontanei di persone o situazioni di pericolo tali da non consentire il regolare e sicuro svolgimento del traffico, secondo le esigenze rilevate sul posto ed in base alle disposizioni impartite dal Dirigente del servizio di Ordine Pubblico. Sono derogati dai divieti i veicoli in servizio di Polizia, Soccorso ed Emergenza”.