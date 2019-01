“Decreto Sicurezza”, scatta la prima multa (salata) per chi ha auto immatricolata in Francia ma vive a Ventimiglia

Ventimiglia. Un uomo italiano di 40 anni, residente a Ventimiglia, è la prima ‘vittima’ del nuovo articolo 93 del Codice della Strada modificato dal Decreto Sicurezza. Nei giorni scorsi, infatti, la polizia locale ha applicato per la prima volta la nuova legge, multando l’automobilista, residente in Italia, ma alla guida di un’auto di sua proprietà, un Toyota Rav4, immatricolata all’estero (in questo caso in Francia) e ha sottoposto il veicolo a sequestro con affidamento al proprietario.

Chi circola in Italia con un’auto immatricolata all’estero ma è residente nel Paese da sessanta giorni viola infatti il nuovo articolo del Codice della Strada e deve pagare una multa minima di 712 euro (ridotta del 30% se pagata entro 5 giorni), oltre a incorrere nel sequestro del veicolo.

La polizia locale ha poi il compito di trasmettere la carta di circolazione del mezzo in motorizzazione a Imperia. Il proprietario della vettura ha tempo sei mesi per immatricolare il veicolo in Italia o richiedere il rilascio di un “foglio di via” per condurlo oltre confine, dove poterlo vendere o cedere a terzi.

Se dopo 180 giorni, non risulta compiuta nessuna di queste azioni, scatta la confisca dell’automobile.

Nei prossimi giorni continueranno rigorosi controlli da parte degli agenti della polizia locale ventimigliese.