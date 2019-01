Daniele Molino vince il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” per Sanremese–Savona

Sanremo. Grazie alla rete segnata nel derby contro il Savona, Daniele Molino ha vinto il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match”.

Il centrocampista biancazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti presenti in tribuna stampa. “Abbiamo amministrato bene il gioco senza rischiare, nel secondo tempo siamo partiti forti perché sapevamo che avremmo potuto fare male e così è stato – ha dichiarato Molino al termine della gara contro il Savona – c’è un grande gruppo come ce ne sono pochi in Serie D. Remiamo tutti dalla stessa parte, danno tutti il massimo, sia chi gioca dal primo minuto sia chi entra dalla panchina. Vincere un derby davanti alla nostra gente ci dà molto morale”.