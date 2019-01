Cuneo-Ventimiglia preso d’assalto dalla folla, a Limone il capotreno salva la situazione

Ventimiglia. Ieri pomeriggio alla stazione di Limone Piemonte è successo un episodio sconvolgente. Il treno partito da Cuneo alle 14,41 e diretto a Ventimiglia è rimasto bloccato per più di mezz’ora perché è stato preso d’assalto da una folla che voleva salire sull’unico vagone presente, già al completo.

Il capotreno è dovuto così intervenire, insieme alle forze dell’ordine, per impedire che potesse verificarsi una tragedia. “Il problema è sorto nella zona di Vernante/Limone dove orde di ragazzi e turisti sono saliti assaltando il treno. A Limone mentre il treno stava frenando, dei ragazzi hanno cominciato a tirare pugni sul fianco del treno, il capotreno ha così subito avvertito le forze dell’ordine. All’apertura delle porte sono saliti come se fossero un’orda di barbari, travolgendo turisti e anziani che volevano scendere a Limone. Solo l’intervento del capotreno ha evitato la tragedia” - racconta un passeggero, Stefano C.

Momenti di tensione tra i passeggeri anche sul convoglio una volta che il treno è riuscito a ripartire: “Io sono partito da Torino e già a Cuneo si faceva fatica a trovare un posto per sedersi – afferma - Il capotreno ha poi cercato di tenere calmi i ragazzi arrabbiati, alcuni alticci e altri probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Poi si sono calmati un po’ gli animi e i ragazzi sono scesi, di sicuro non erano 200, e quelli che sono riusciti a salire anche in piedi o seduti sui scalini del treno, durante il viaggio hanno fumato erba e sigarette riempiendo il treno di fumo, senza tener conto del divieto e delle altre persone presenti, intonando infine per alcuni momenti cori come se fossero allo stadio”.

Tante persone sono rimaste così a piedi a causa del convoglio già strapieno. Trenitalia, visto che coloro che attendevano il treno avevano già acquistato e obliterato il biglietto, ha messo a disposizione dei pullman sostitutivi per risolvere la situazione.“Trenitalia ha purtroppo un’organizzazione pessima, perché basterebbe mettere un sistema di biglietti in base ai posti disponibili per evitare certe situazioni, ma sopratutto basterebbe aumentare il numero delle corse dei treni o almeno dei vagoni, visto che nei ultimi 5 anni il prezzo è sempre aumentato mentre il servizio è peggiorato – commenta il ragazzo - I problemi vi sono anche da Ventimiglia sul treno diretto a Cuneo nei periodi festivi, soprattutto tra Natale e Capodanno, alla fine molti sono costretti a scegliere la linea che passa da Savona. Vorrei fare davvero i complimenti al capotreno in servizio ieri sul quel treno per come è davvero riuscito a tenere la calma e a gestire tutto in maniera perfetta!”.