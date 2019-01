Sanremo. È riunita in queste ora la giuria che deciderà quale sarà la composizione vincitrice del concorso “Bouquet Festival di Sanremo”. E’ composta dai tecnici: Silvana Sicari, Mariella Aprosio, Tony Trantini e Marco Introini e dagli assessori Barbara Biale, Marco Sarlo e Mauro Menozzi

Le aziende partecipanti sono 26 e provengono da tutta Italia. Il bouquet vincitore sarà protagonista delle cinque serate della 69esima edizione del Festival della canzone italiana.

Presente alla manifestazione il presidente del distretto florovivaistico della Liguria Luca De Michelis che sottolinea «i ranuncoli sono il punto di forza della nuova floricoltura sanremese, dopo che i garofani e le rose sono diventati fiori per la produzione di massa. Con le nostre superfici possiamo puntare solo a una produzione di elitè» conclude dicendo «Siamo floricoltori eroici, in nessuna altra parte del mondo coltivano dove coltiviamo noi».



L’assessore Barbara Biale commenta l’importanza dell’evento per il comparto floricolo sanremese e ligure in quanto «Promuove il fiore in tutta Italia. Sanremo è sempre considerata il centro della floricoltura italiana»



Infine, l’assessore Marco Sarlo sottolinea l’importanza che le decorazioni floreali hanno per la città di Sanremo, evidenziando come siano un prodotto di eccellenza della nostra terra.