Corso sulla sicurezza stradale alla sede della Croce Verde Arma Taggia

Taggia. Grande interesse per il corso sulla sicurezza stradale tenutosi presso la Croce Verde Arma Taggia.

“Grazie alla collaborazione della polizia locale del Comune di Taggia gli autisti caposquadra hanno potuto apprendere tutto quello che concerne le responsabilità civili e penali nell’espletamento del loro incarico. Sempre massima attenzione perché solo prevenendo e rispettando il codice possiamo tutelare noi stessi e il prossimo.

In più la guida in emergenza implica una serie di incognite che molte volte non possono essere previste. Giustamente il relatore ha consigliato anche la ‘regola del buon padre di famiglia’, comportati sempre al fine di non far male a chi ami. Concetto essenziale dettato anche dal legislatore quando per necessità si deve compiere una manovra con un mezzo di soccorso. Sempre massima attenzione perché non sempre dall’altra parte c’è collaborazione al nostro intento.

Tali mezzi in emergenza hanno alcune deroghe al codice ma da applicare con estrema cautela. Un sincero ringraziamento va alla polizia locale per l’intervento e l’approfondimento sulla conoscenza del c.d.s.” – fa sapere la Croce Verde Arma Taggia.