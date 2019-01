Corriera manda in tilt il traffico, 3km di coda per entrare a Sanremo

Sanremo. L’ennesimo guasto a una corriera della Riviera Trasporti ha mandato per l’ennesima volta in tilt il traffico della Città dei Fiori.

Questa mattina gli automobilisti che dovevano entrare a Sanremo da Ponente si sono ritrovati imbottigliati in un lungo serpentone di macchina.

Circa tre chilometri di coda, a partire da Capo Nero fino alla metà di corso Matuzia, in prossimità dell’Hotel Miramare, dove il bus, che viaggiava in direzione Ventimiglia, è rimasto in panne.

In attesa di rimuoverlo, i vigili stanno disciplinando la viabilità a senso unico alternato.