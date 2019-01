Consiglio comunale a Sanremo, ecco tutti i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – per il giorno mercoledì 30 gennaio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19,30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) interpellanze ed ordine del giorno.

2) approvazione verbali della seduta precedente del 19.12.2018 dal n.86 al n.104.

3) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio manutenzione immobili e progettazione servizio manutenzione immobili e progettazione -approvazione degli elaborati contenenti le linee guida del piano dell’arredo urbano 2018 della città di Sanremo. prop. n. 134 /2018

4) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilità e sottosuolo classificazione delle strade: adozione criterio per concessione contributo ex art. 3 del d. lgs.lgt 01.09.1918 n.1446 – strada del consorzio rurale strada san giovanni: classificazione strada vicinale prop. n.148/2018

5) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio tributi regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità proroga termine di pagamento per l’anno 2019. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.1/2019