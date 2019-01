Congresso Pd, in provincia Zingaretti vince con il 51,1 per cento

E’ Nicola Zingaretti il vincitore del congresso del Pd in provincia di Imperia. Hanno votato per il governatore del Lazio 212 iscritti, pari al 51,1 per cento. Secondo Maurizio Martina che ha ricevuto il 41, 7 per cento dei consensi ( 173 voti), terzo Roberto Giachetti con il 6,5, (27) poi Dario Corallo, 0.5 per cento, Maria Saladino 0,2. Francesco Boccia al palo.

Nel capoluogo, invece, primo Martina con il 54 per cento, secondo Zingaretti col 40.

Si è votato per scegliere i tre candidati che si sfideranno alle Primarie nazionali del 3 marzo. Alle urne in provincia di Imperia si sono recati alle urne 425 iscritti aventi diritto, pari a circa il 70 per cento.

Per quanto riguarda l’elezione del nuovo segretario cittadino del capoluogo, tutto rinviato a sabato 2 febbraio: sulla carta i pretendenti sono l’ex consigliere comunale Oliviero Olivieri, il sindaco di Lucinasco e consigliere provinciale Domenico Abbo e il giovane Massimiliano Cammarata, ma non si esclude una soluzione unitaria.