“Confine illegale”, sequestrata a Imperia una tonnellata di pesce

Imperia. La Guardia costiera di Imperia ha svolto un’intensa attività di verifica sulla filiera della pesca in tutto il ponente ligure con controlli ai punti di sbarco del pescato, lungo i litorali e sulle spiagge del capoluogo, nonché con ispezioni sul territorio ad esercizi commerciali e di ristorazione.

I risultati:

Presso un’azienda all’ingrosso e al dettaglio di prodotti surgelati è stata sequestrata 1 tonnellata di merce, priva delle corrette informazioni di tracciabilità. Per molti dei prodotti sequestrati non era presente la denominazione commerciale di specie in lingua italiana e di conseguenza l’operatore indicava nella vendita al dettaglio un’errata denominazione. Al titolare è stata irrogata una sanzione di € 1.500.

All’interno di un noto ristorante del litorale imperiese è stata accertata la presenza del tonno affumicato scaduto proprio mentre veniva servito agli avventori del locale. Al titolare è stata inflitta una sanzione di 3.333€, oltre al sequestro del prodotto.

Presso un frantoio delle colline imperiesi, si è proceduto al sequestro di numerosi vasetti di tonno rosso sott’olio che il titolare etichettava utilizzando una denominazione scientifica di specie appartenente al tonno pinne gialle (“thunnus albacares”), benché il prodotto corrispondesse alla specie “thunnus thynnus”. Il prodotto è stato sequestrato e al titolare contestata la sanzione pari a € 2.000. L’attività di coordinamento tra gli uffici della Guardia costiera ha, inoltre, consentito di rinvenire lo stesso prodotto anche in un negozio di Sestri Levante dove i militari hanno provveduto a sequestrarlo, redigendo analogo verbale di contestazione al trasgressore. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare se trattasi veramente di pregiato tonno rosso mediterraneo o di tonno a pinne gialle oceanico di minor valore.