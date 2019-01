Countdown per Sanremo2019, il “dirottatore artistico” Baglioni: «Un’edizione riformata all’insegna dell’armonia»

Sanremo. È partito il countdown verso il 69° Festival della canzone italiana. Dal 5 al 9 febbraio l’Ariston ospiterà in diretta su Rai Uno il «dirottatore Claudio Baglioni con il suo festivalone bis. Per il secondo mandato, il direttore artistico e conduttore ha puntato su due fuoriclasse: la coppia Claudio Bisio e Virginia Raffaele preannunciando un’edizione riformata, all’insegna della comicità.

Perché se le seconde volte sono sempre le più difficili (e non a caso il cantautore romano ci ha pensato a lungo prima di pronunciare il fatidico «sì»), per Sanremo 2019 c’era bisogno di qualcosa di frizzante e soprattutto di nuovo. Ecco dunque la scelta di dare ampio spazio alla risata, l’alleato perfetto per stemperare la tensione e far salire gli ascolti, inscatolandola in un format svecchiato che vedrà al centro della scena soltanto i Campioni della musica nazional popolare: 24 voci, tra le quali proveranno a distinguersi anche quelle giovanili di Einar e Mahmood, i 2 vincitori del mini Festival, Sanremo Giovani, che ha assorbito la tradizionale gara delle Nuove Proposte.

Ancora una volta, tutto è stato costruito per ridare centralità alla musica, con un cast di artisti scelto privilegiando candidati che avessero un’identità e un percorso professionale riconosciuti e riconoscibili come interpreti musicali. «Quello di quest’anno – ha detto Baglioni nella tradizionale conferenza stampa che si è svolta questa mattina al teatro dell’Opera del Casinò – sarà un evento musicale e spettacolare raccontato dalla televisione. Le canzoni sono arte povera ma riescono laddove altre cose non c’è la fanno. Sono stelle fisse, pietre dure e noi cerchiamo di salvaguardarle al meglio. Nell’edizione passata ho riportato la canzone al centro, lo stesso sarà in questa dove si avrà la conferma di tante conquiste che si sono rivelate buone, come bandire l’eliminazione e i tanti riti irruenti».

(Il sindaco Alberto Biancheri)

E se tema di Sanremo 2018 era l’immaginazione, «l’armonia – aggiunge il cantautore romano – è quello del 2019. L’armonia come risultato e approdo di elementi opposti che è richiamata dallo stesso numero dell’edizione, il 69, che è simbolo dello Yin e Yan, dell’avvicinamento degli opposti». Quindi, l’unione di generi musicali differenti, tra cui quello «pop che racchiude gran parte delle proposte musicali correnti e che raccontano il Paese musicale», ma anche personalità differenti, quali «il sole e la luna. Al riguardo ho pensato di chiamare fratello sole e sorella luna», Bisio e Raffaele. Un duo eccezionale che riunirà sul palco la vis comica, dolceamara e spesso surreale del primo e la poliedricità del multiforme talento della seconda.

E se per lui è quasi un debutto (ha calcato il palco dell’Ariston solo una volta come ospite di Fazio nel Sanremo 2013), per lei è un grande ritorno: nel 2016 le sue parodie (una su tutte quella esilarante di Carla Fracci) hanno conquistato non solo gli spettatori dell’Ariston ma anche il pubblico a casa. E l’anno scorso l’attrice è tornata al Festival scherzando con Baglioni: una performance che fece un picco di ascolto da 15,8 milioni di spettatori.

Nell’«ambizione di portare di continuare sulla strada dell’anno passato, cercando di finire con un senso di responsabilità, affinché lo stellone precedente non sembri solo una botta di fortuna», come ha concluso lo stesso direttore artistico, diverse le novità per questa Sanremo numero 69, tra cui, come già annunciato, l’esibizione degli artisti in un’unica categoria: Arisa (“Mi sento bene”), Loredana Bertè – (“Cosa ti aspetti da me”), Boomdabash (“Per un milione”), Federica Carta e Shade (“Senza farlo apposta”), Simone Cristicchi (“Abbi cura di me”), Nino D’Angelo e Livio Cori (“Un’altra luce”), Einar (“Parole nuove”), Ex-Otago (“Solo una canzone”); Ghemon (“Rose viola”), Il Volo (“Musica che resta”), Irama (“La ragazza con il cuore di latta”), Achille Lauro (“Rolls Royce”), Mahmood (“Soldi”); Motta (“Dov’è l’Italia”), Negrita (“I ragazzi stanno bene”), Nek (“Mi farò trovare pronto”), Enrico Nigiotti (“Nonno Hollywood”), Patty Pravo con Briga (“Un po’ come la vita”), Francesco Renga (“Aspetto che torni”), Daniele Silvestri (“Argento vivo”), Anna Tatangelo (“Le nostre anime di notte”), The Zen Circus (“L’amore è una dittatura”), Paola Turci (“L’ultimo ostacolo”) e Ultimo (“I tuoi particolari”).

I Campioni in gara parteciperanno con 24 canzoni inedite e si esibiranno tutti nella prima serata (5 febbraio) del Festival. Nelle due successive (6 e 7 febbraio) i Campioni (in gruppi di 12 a serata) interpreteranno, di nuovo, i propri brani. Nella quarta serata (8 febbraio) i 24 artisti reinterpreteranno le proprie canzoni in gara, eventualmente in versione rivisitata o con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite. Nella serata finale (9 febbraio), dopo aver riascoltato tutte e 24 le canzoni in gara, scopriremo il brano vincitore della 69ᵃ edizione del Festival della Canzone Italiana

Tra gli ospiti, a salire sul palco saranno: Andrea Bocelli accompagnato dal figlio, Giorgia ed Elisa. Non mancheranno incursioni dello strano duo che ha guidato Sanremo Giovani, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.