Bordighera. Organo, saxofono, soprano, tenore e baritono si esibiranno domenica 6 gennaio alle 16 nella chiesa di Santa Maria Maddalena in piazza del popolo a Bordighera Alta in un concerto di musica sacra per raccogliere fondi destinati al restauro della cripta di Sant’Ampelio danneggiata dalla mareggiata del 30 ottobre scorso.

La stima dei danni subiti sfiora i 10mila euro. In particolare, per sostituire la porta divelta dalla furia delle onde serviranno 2.400,00 euro. E’ di circa 7mila euro la spesa da sostenere per lo scavo archeologico e la risistemazione dei pavimenti.

Per raccogliere fondi, dallo scorso dicembre il parrocco don Luca Salomone organizza concerti di musica sacra a tema natalizio.

Domenica si esibiranno: l’organista Marco Peron, il soprano Veronica Ioppolo, il tenore Carmine Buono, il baritono Marco Galli e il giovane Federico Fonti al saxofono.