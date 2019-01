Bordighera. Una villetta al civico 61 di via Cesare Balbo verrà battuta all’asta alle 10 del 18 aprile presso la sala consigliare del comune di Campione d’Italia, in provincia di Como per un prezzo di base di 780mila euro.

Si tratta di un fabbricato di proprietà del Comune lombardo che ha deciso di “alienarlo” per ricavarne denaro.

La proprietà è composta da autorimessa, taverna, camera, bagno, lavanderia, ripostiglio, locale caldaia, disimpegno e portico a piano terra, ingresso, cucina, disimpegno, due bagni, tre camere, soggiorno, balcone e terrazzo a primo piano, il tutto collegato da scala interna e due scale esterne con annessi due ripostigli in corpo staccato.

Gli interessati potranno visitare l’immobile il 12 marzo e il 2 aprile e visionare le schede descrittive del fabbricato presso l’Ufficio tecnico del comune di Campione d’Italia.

[Foto tratte da Google Earth]