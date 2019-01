Comune di Vallebona affida progetto a consigliere di minoranza di Bordighera

Vallebona. Il Comune di Vallebona ha affidato al consigliere comunale di minoranza a Bordighera (ex assessore della giunta Pallanca), l’architetto Margherita Mariella, l’incarico per la realizzazione del progetto di efficientamento energetico del municipio.

Oltre a questo, l’architetto dovrà occuparsi del coordinamento della sicurezza, in fase di di progettazione ed esecuzione. Nella delibera di liquidazione dell’ acconto della parcella è scritto che l’incarico è costato complessivamente 8.247 euro, di cui 6.500 euro per il progetto e la restante parte per gli oneri “riflessi”.