Comune, assegnati gli incarichi ai consiglieri

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha di recente distribuito le deleghe ai consiglieri comunali.

Martina Bencardino (Impianti sportivi), Paolo Ornamento (Rapporti con le società sportive), Antonio Motosso (Attività inerenti il Comitato Unico di garanzia per le Pari opportunità), Tiziana Maglio e Sonia Ilacqua (Frazioni), Andrea Landolfi (inventario delle proprietà mobiliari e immobiliari del Comune), Innocente Ramoino (Ospedale di Comunità, Punto di primo soccorso all’interno del Palasalute e piastra radiologica Palasalute), Mario Martucci (Invecchiamento attivo), Nicoletta Oneglio (Pubbliche assistenze), Daniele Ciccione (valorizzazione del centro storico), Giovanni Montanaro (Appalti pubblici e illuminazione pubblica), Laura Marabello (Verde e Arredo nelle frazioni, censimento e revisione dei parchi giochi per bambini), Elisa Arcella (Ittiturismo), Roberta Minasso (Marketing turistico e promozione sui social media), Claudio Ghiglione (Applicazione legge regionale sui sottotetti e relativa mappatura territoriale), Giuseppe Falbo (Verde pubblico e parchi), Orlando Baldassarre (Reperimento finanziamenti pubblici per la realizzazione di eventi culturali).

I membri prescelti fanno tutti parte dei gruppi consiliari che sostengono la maggioranza Scajola: “Area Aperta”, “Imperia Insieme” e “Obiettivo Imperia” e affiancheranno nel lavoro quotidiano amministrativo gli assessori di riferimento.

“Si tratta -spiega il primo cittadino – sostanzialmente di un incarico che comprende lo studio e la proposta sui determinati temi o ambiti. Non di pezzi di delega, dunque, ma di argomenti che all’interno di ciascun settore meritano un maggiore approfondimento”.