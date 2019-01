Claudio Bisio e Virginia Raffaele affiancheranno Claudio Baglioni sul palco di #Sanremo2019

Sanremo. Claudio Bisio e Virginia Raffaele affiancheranno Claudio Baglioni nella conduzione di Sanremo 2019.

A rivelarlo oggi è stata l’agenzia di stampa AdnKronos. L’accordo con i due attori è stato raggiunto ed entrambi si presenteranno il 9 gennaio insieme al direttore artistico alla tradizionale conferenza stampa di presentazione del festival. Gli attori sono già saliti sul palco dell’Ariston come ospiti ma per entrambi è la prima volta come conduttori.

Si è delineato perciò il cast completo della kermesse canora che andrà in scena dal 5 al 9 febbraio, ora si attende di sapere quali saranno gli ospiti.