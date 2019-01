Città Giardino mette ko il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, Gaia Lercari: “Poteva andare meglio”

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, ieri sera sono scese in campo contro Città Giardino.

A Marassi durante la partita valida per la settima giornata del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C sono state sconfitte dalle padroni di casa per 6 a 3.

“Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, scendendo in campo sotto tono e poco determinati – dichiara mister Busacca - Abbiamo sprecato alcune occasioni nella prima parte della partita, mentre loro una squadra organizzata e che gioca bene. Sono felice di aver visto le ragazze reagire con più ordine nella seconda parte”.

“Poteva andare molto meglio, non siamo entrate in campo concentrate e non eravamo con la testa sulle spalle – afferma la calciatrice Gaia Lercari - Le difficoltà nascono quando inizi a non pensare più con la testa e a sconcentrarti, purtroppo questo è un nostro grande problema, ma siamo positive. E’ andata così e ci lavoreremo molto su questo”.

“Mi aspetto da tutte le ragazze un po’ più di grinta e concentrazione, compresa me - dice in vista delle prossime partite – La partita inizia dall’uscita dello spogliatoio e finisce quando rientriamo”.

Città Giardino-Don Bosco Vallecrosia Intemelia (6-3)

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Elisa Cerato, Eleonora Mazzulla, Rajaa Sabir, Angela Marino, Gaia Lercari, Giorgia De Mattia, Alessia Greco, Fabiana Marcianò.