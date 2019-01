Cimento invernale per i temerari domenica alla Spiaggia d’Oro

Imperia. Appuntamento per le iscrizioni alle 9, riscaldamento con Gianni Rossi e poi l’agognato tuffo, intorno alle 11.30.

Questo il programma della decima edizione del Cimento invernale che si tiene domenica 6 gennaio alla Spiaggia d’Oro.

A presentare la manifestazione sono stati per conto della Balneare turistica imperiese Giampaolo Valentini e Giovanna Ravotto. Presente per il Comune l’assessore Luca Volpe.

Al termine per i temerari panettone e cioccolata calda. Previsti premi per il più giovane, il più anziano, gruppo più numeroso. Per tutti un gadget ricordo.