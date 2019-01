Antica chiesa di San Rocco diventa santuario, il Sindaco di Vallecrosia: “Evento importante per la nostra comunità”

Vallecrosia. Sabato 19 gennaio il vescovo Suetta ha visitato l’antica parrocchia di San Rocco in occasione della chiusura del Giubileo ed in tale circostanza ha annunciato ai presenti che la chiesa è stata riconosciuta santuario.

Il sindaco Armando Biasi afferma: “Ho presenziato alla cerimonia come Sindaco, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, sono molto contento di aver ricevuto questa notizia, che è importante per tutta la comunità di Vallecrosia. Ringrazio sentitamente il vescovo Suetta ed il parroco, don Antonio, perché è un passaggio importante per la città di Vallecrosia. Come ho sempre detto, solo con il lavoro

comune e la reale condivisione si può costruire una grande comunità”.