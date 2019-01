Casinò, audizione di Federgioco ad Agicom sul divieto di pubblicità imposto dal Decreto Dignità

Sanremo. Una delegazione di Federgioco, tra cui il presidente Olmo Romeo, consigliere del Casinò di Sanremo, e il vicepresidente Maurizio Salvalaio, ha incontrato oggi Agicom per approfondire e cercare di comprendere lo spettro di azione applicativo del Decreto Dignità.

Sono state esposte tutte le problematiche delle Case da Gioco, ponendo l’attenzione sulle potenzialità strategiche e caratterizzanti delle stesse in relazione alle aree di influenza. Si è ribadito come i Casinò italiani siano basilari dal punto di vista turistico, per le ricadute occupazionali ma anche per i tanti eventi creati che sostengono l’attività ricettiva dei rispetti bacini.

Precisa il presidente di Federgioco Romeo: “Agcom si è dimostrato un interlocutore attento e preparato. Siamo fiduciosi di addivenire ad un chiarimento costruttivo sulla norma limitativa degli ambiti promozionali delle Case da Gioco”.

Il Decreto 87/2018, meglio conosciuto come “Decreto Dignità” prevede il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse manifestazioni sportive, culturali o artistiche, trasmissioni televisive o radiofoniche, stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, penalizzando fortemente non solo i Casinò italiani ma anche i territori, su cui incidono.