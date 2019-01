Casano porta in tribunale Carpi: erano candidati alle comunali di Imperia

Imperia. “Mi sono pervenute diverse segnalazioni di quanto il signor Carpi scrive nei miei confronti sulla sua pagina Facebook che ovviamente non seguo. In un post riferendosi a me scrive ‘per fortuna non devo farmi mettere le mani addosso da lui…’ “.

Finisce a carte bollate la diatriba tra Carlo Carpi e Alessandro Casano entrambi candidati al primo turno nelle scorse elezioni amministrative nel capoluogo.

“Carpi con le sue affermazioni -prosegue il chirurgo imperiese – dimostra prima di tutto di essere completamente avulso dalla realtà di questa città, dove eppure ha voluto candidarsi conseguendo una trentina di voti, e nella quale, invece moltissime persone non pensano del sottoscritto quello che avventatamente e senza alcun fondamento lui scrive. In secondo luogo dimostra una scorrettezza inaudita nel confondere la dialettica politica con la diffamazione“.

Carlo Carpi, “meteora” genovese delle scorse elezioni amministrative nel capoluogo (ha annunciato di volersi candidare anche a Sanremo) ha depositato un ricorso al Tar chiedendo l’annullamento del risultato anche a causa di irregolarità da lui denunciate a proposito del deposito delle firme da parte di Alessandro Casano che si era presentato alla guida di una lista civica dopo lo strappo con Fratelli d’Italia.

“Da troppi mesi -sottolinea Casano - sto sopportando in silenzio la ricerca di visibilità di Carpi attraverso affermazioni infamanti nei miei confronti ma adesso la pazienza è finita. Anche la campagna elettorale a Imperia è finita da tempo e Carpi dovrebbe capirlo smettendola di comportarsi in maniera scomposta e scorretta confondendo la dialettica politica con la diffamazione per pura ricerca di visibilità.

Non tollero che Carpi, che non ho ancora ben capito di cosa si occupi, possa permettersi di esprimere giudizi su di me come chirurgo con affermazioni gravi e fortemente lesive della mia immagine professionale, che nulla ha a che vedere con la politica. Ho dato mandato ai miei legali per procedere a querela immediata nei confronti di Carpi e ad ogni azione legale“.