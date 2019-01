Caramagna, la strada è pericolosa: scatta la raccolta firme

Imperia. Una raccolta di firme per la messa in sicurezza di via Airenti a Caramagna. È promossa dai residenti che da tempo lamentano la mancanza assoluta di segnaletica e in particolare l’assenza di un marciapiede, in particolare nel tratto finale.

“Le auto sfrecciano e non ci sono vie di fuga, né, soprattutto, un marciapiede. Chiediamo sicurezza, Non ci resta che far partire la raccolta di firme, sperando che in Comune qualcuno ci ascolti. Cosa aspettano che ci scappi il morto? “, dice una abitante della zona.

In arrivo per limitare il problema c’è il telelaser, annunciato dall’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano: “Lo metteremo nei pressi del ponte dell’autostrada. Si tratta di un punto molto pericoloso in corrispondenza del quale auto, motoveicoli e anche mezzi pesanti tendono a schiacciare sull’acceleratore, sia a scendere che a salire”.