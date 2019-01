Bordighera. Questa mattina una pattuglia di carabinieri in grande uniforme ha passeggiato per le vie della “Città delle Palme” infondendo sicurezza ai passanti. In tanti, sia residenti che turisti, hanno colto l’occasione per scattare una foto insieme ai militari, con indosso la divisa dell’Arma per le grandi occasioni.

Come a Sanremo, Imperia e Ventimiglia, anche a Bordighera i carabinieri hanno svolto il presidio e controllo del territorio senza rinunciare alla tradizione della Benemerita, da oltre due secoli “tra la gente, per la gente”.