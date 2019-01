Sanremo. Gente a perdita d’occhio. E’ la vista incredibile che ieri sera si aveva dal palco di Pian di Nave per il concerto di Capodanno dei The Kolors, la boyband giovanile che ha trascinato il pubblico in una serata di grande festa in tutta la Città dei Fiori.

Il brindisi della mezzanotte con gli auguri di un favoloso 2019 sono stati dati dal palco dal sindaco Alberto Biancheri e dall’assessore al turismo Marco Sarlo, i quali hanno alzato i calici al cielo insieme alla cittadinanza e ai tantissimi turisti che hanno raggiunto Sanremo.

La serata, grazie all’ordinanza anti-botti, che ha imposto il divieto di somministrazione in bottiglie di vetro e lattine, non ha visto registrarsi particolari incedenti, con le forze dell’ordine schierate in tutte le zone sensibili a tutela della sicurezza.