Capodanno 2018 all’insegna della sicurezza nonostante una rissa tra stranieri

Imperia. Si sono svolti regolarmente le manifestazioni organizzate dai Comuni di Imperia e Sanremo per festeggiare il Capodanno 2018.

Nello specifico, il concerto dei Matia Bazar a Imperia (con circa 1.500 spettatori) e quello dei The Kolors a Sanremo (con circa 3.000 spettatori), seguito dallo spettacolo pirotecnico sul lungomare, non hanno creato problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le Forze dell’Ordine, all’esito delle numerose riunioni tenute in Questura con gli organizzatori dei due eventi, hanno presidiato le aree interessate, vigilando affinché tutte le misure di sicurezza concordate venissero effettivamente applicate e rispettate.

Il solo episodio che ha interessato Sanremo ha riguardato una lite tra extracomunitari, avvenuta distante dai luoghi degli eventi.

Nello specifico intorno alle ore 3.00, il 112 NUE riferiva agli operatori di un diverbio tra stranieri avvenuto nei pressi di Pian di Nave, quando ormai i festeggiamenti erano terminati.

Gli agenti immediatamente si recavano sul posto ove riscontravano la presenza di 5 soggetti, 3 uomini e 2 donne, tutti stranieri.

Dalla ricostruzione dei fatti uno degli uomini, in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe importunato la fidanzata di un suo amico e, da tale episodio, sarebbe scaturita una colluttazione sedata dagli altri compagni presenti.

Lo straniero in questione, cittadino libico del 1993, opponeva una vigorosa resistenza al controllo degli operatori intervenuti, nonostante la lite fosse ormai terminata.

Dopo i vani tentativi dei poliziotti di calmarlo, lo straniero veniva accompagnato presso gli Uffici del locale Commissariato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.