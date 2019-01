Limone Piemonte. Nonostante l’assenza di precipitazioni, le basse temperature permettono un ottimo innevamento programmato. Grazie al lavoro svolto dagli operatori della Lift, sia di notte che di giorno, il comprensorio offre quasi tutte le piste aperte, salvo la Cresta, l’Olimpica Giacomo Marro, il Pernante Centrale e Vallone dei Pastori.

Gli impianti di risalita, invece, tutti aperti: la seggiovia Cabanaira e la telecabina Severino Bottero possono essere utilizzate anche per il servizio “Pedoni” al fine di raggiungere le baite Laghetti (al Sole) e 2000 (in cima alla Cresta).

Neve Farinosa e a tratti ghiacciata, complice il caldo degli scorsi giorni e l’abbassamento termico attuale, l’innevamento risulta ottimo per chi si reca a Limone per allenamenti agonistici o per gli amanti delle “piste come un biliardo”.

Situazione meteo in lenta evoluzione, per il weekend non sono previste precipitazioni, le temperature si attesteranno a valori vicini allo zero sia di notte che di giorno, garantendo la tenuta del manto nevoso.

