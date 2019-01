Camporosso, spettacolo tra musica e teatro sugli eventi del Novecento

Camporosso. Venerdì 4 gennaio si terrà lo spettacolo tra musica e teatro sugli eventi che hanno caratterizzato il Novecento con 2 voci e 2 musicisti e ben 10 attori.

Si tratta di una serata che la regista Lilia De Apollonia ha ideato per le vacanze invernali, per portare musica e teatro gratuitamente anche nell’entroterra, a Camporosso, borgo che con il salone del Palabigauda da anni ormai ha la vocazione alla cultura per tutti.

Lo spettacolo vede in scena poesie, brani di teatro e canzoni tra le più grandi del 1900, seguendo una linea originale, ricca di fatti e movimenti che hanno appassionato il ‘900 italiano. Interpreti del circolo Reading & Drama-Ventimiglia, tra cui 4 giovani attori; la voce affascinante di Paola Melato, famiglia d’arte, zia la famosa Mariangela, per eseguire 2 brani, uno scritto da Strehler, molto amati; altra voce, rock, Stefano Rossi, ex frontman di un gruppo che per anni ha tenuto banco nel ponente, e 2 maestri, musicisti delle Industrie musicali- Vallecrosia. I musicisti, gli interpreti, l’ideatrice, che da mesi preparano il recital, sono tutti uniti nel portare con gioia parole e note, autori popolari o coltissimi, e il loro entusiasmo li vede ormai da anni insieme.

Lo spettacolo vedrà recitate o cantate poesie, brani di teatro e canzoni tra le più grandi del 1900, seguendo una linea storica e al contempo una lettura particolare di eventi e movimenti che hanno attraversato e segnato il ‘900 italiano. Da Marinetti a Eco, da Trilussa a De Filippo, da Calvino a Fo, per entusiasmare il pubblico anche con canzoni note. Appuntamento con questo nuovo spettacolo per venerdì 4 gennaio, alle 21.30, alla Sala dei Tigli di Camporosso: titolo “Passeggiando per il Novecento”. Ci saranno in scena 10 attori, 2 cantanti e 2 musicisti. Ingresso libero, Palabigauda, entrata di Camporosso, lato est della strada provinciale.