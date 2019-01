Camporosso. Il servizio veterinario dell’Asl 1 imperiese ha tratto in salvo questo bel gatto nero, maschio non castrato, raccolto dalla strada, in zona Braie / distributore Erg, dopo un investimento. Il gatto ha un collarino a quadretti di colore azzurro – blu. Insieme a lui c’era un altro micio, con il collarino rosa, purtroppo morto nell’impatto con un’auto.

Il gatto nero si trova ora in cura presso lo Studio Veterinario Ponente di via Asse 53 a Ventimiglia.

Se qualcuno lo riconoscesse è pregato di telefonare, dalle 9 alle 19, al seguente recapito telefonico:0184357533.

Il dettaglio del collarino