Campionato regionale ligure, risultati alterni per l’under 15 maschile dell’ABC Bordighera

Imperia. Domenica 20 gennaio terza tappa del campionato regionale under 15 maschile con la formazione dell’ABC Bordighera che vince il primo incontro, equilibrato e divertente, contro l’SDG Spezia con il punteggio di 26 a 21 mentre, nella seconda gara, esce sconfitta contro una forte e compatta S Camillo Imperia con il punteggio di 27 a 14.

Per i biancorossi note positive vengono dagli atleti esordienti schierati tra le proprie file che in campo, dopo breve inizio di assestamento, hanno ben figurato. Per il coach Maria Grazia Germano c’è ancora molto da migliorare nella difesa che ha lasciato ampi spazi agli avversari mentre l’attacco dovrà anch’esso essere rivisto per quanto attiene alla velocità nel giro di palla e nella penetrazione in attacco. Positiva nel complesso l’intera trasferta che ha visto i giovani atleti bordigotti scendere in campo determinati e ben motivati.

I risultati delle partite dei biancorossi giocate nell’ambito del 3° concentramento di Imperia del campionato regionale ligure under 15 maschile:

– ore 19,00 ABC Bordighera H – SDG Spezia (1 tempo 15 -10) 26 – 21

– ore 14,30 S Camillo Imperia – ABC Bordighera H (1 tempo: 13-5) 27– 14

Formazione dell’ABC Bordighera

Loqmane Samir ( 19 reti), Mirto Tommaso ( 4 reti), Pecoraro Timothy ( 12 reti), Piva Andrea (2 rete), Petrolillo, Samuel Galant Daniel, Ballestra Leo (3 reti), Nardelli Jannis

Coach: Maria Grazia Germano