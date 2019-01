Cambia la viabilità in corso Inglesi per il Festival di Sanremo, ecco come

Sanremo. Cambiò di viabilità in vista per un tratto di corso Inglesi. Alcune aree saranno riservate ai mezzi della Rai, in occasione delle trasmissioni televisive “Anteprima”, “Dopo Festival” e “Vita in diretta” che si terranno presso il Casinò durante il periodo del 69° Festival della Canzone Italiana.

In particolare dalle ore 00.00 del giorno 21 gennaio 2019 fino alle ore 24 del giorno 16 febbraio 2019, la disciplina della circolazione stradale, nelle strade sotto citate, è modificata ed integrata come segue: corso Inglesi lato dx dal civ. 22 fino a cassetta distribuzione Enel , dal civ. 24 al civ. 26 e dal civ. 34 al civ. 38 lato sx dal civ. 21 a ingresso parcheggio coperto Casinò da fronte civ. 24 a fronte civ. 36 divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli area riservata all’occupazione di suolo stradale da parte della RAI per posizionamento gruppi elettrogeni e veicoli aziendali in supporto delle trasmissioni. Senso unico alternato regolato da impianto semaforico a richiesta.