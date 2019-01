Imperia. La nona giornata del campionato di serie C calcio a 5 maschile vedeva l’Imperia ospitare la formazione dell’Ospedaletti, prima in classifica con 19 punti.

Partita difficile per i nerazzurri, oltre alla qualità dell’avversario, i ragazzi guidati da mister Arrigo hanno dovuto far fronte alle numerose assenze contro un avversario davvero ben organizzato.

Parte subito forte l’Ospedaletti che si porta sul 2 a 0, l’Imperia non ci sta e accorcia le distanze, poco dopo ancora sopra gli orange che si portano sul risultato di 4 a 1. Entra in scena Giuseppe Falbo che segna una doppietta portando così il risultati sul 4 a 3, partita aperta e piuttosto testa sempre nel rispetto dell’avversario, l’Ospedaletti teme il peggio e preme sull’acceleratore segnando altre tre reti che spezzano di fatto le gambe ai padroni di casa che mollano la presa ma sono ancora in grado di segnare una rete sul finale. Risultato finale vede l’Ospedaletti imporsi per sette reti a quattro.