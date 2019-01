Calcio a 5, l’Imperia premia con una medaglia la squadra maschile e quella femminile

Imperia. In occasione della prima partita casalinga del 2019 della ASD Imperia, contro il Busalla, la società nerazzurra ha premiato sul campo dello stadio “Nino Ciccione” attraverso il presidente, Fabrizio Gramondo, le due formazioni di calcio a 5 maschile e femminile, con una medaglia riconoscitiva per il secondo posto in Coppa Liguria.

La società ASD Imperia esprime grande soddisfazione, per entrambe le squadre, che stanno ben figurando anche nei rispettivi campionati al loro primo anno di partecipazione.