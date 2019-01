Bvc Sanremo Sea, l’under 16 partecipa al Torneo di Crema

Sanremo. La squadra giovanile under 16 del Bvc Sanremo Sea sta partecipando da venerdì pomeriggio a un importante torneo giovanile quadrangolare a Crema (Cremona, Lombardia), con Abc Crema, Alto Sebino e Hyc Pavia. Il torneo si concluderà nel pomeriggio di sabato 5 gennaio.

Per l’occasione la squadra del Bvc Sanremo Sea ha rinforzato la rosa con tre giocatori della Rari Nantes Bordighera e uno del Loano Garassini. “Ringrazio le due società che ci hanno prestato i ragazzi con il massimo spirito di collaborazione tra club. E’ un torneo di alto livello, utile per fare esperienza in vista della prossima stagione, nella quale intendiamo partecipare al campionato Under 16 Gold” – dice Mauro Bonino, responsabile tecnico del Bvc Sea.

Ecco il roster del Bvc Sanremo Sea al torneo di Crema: Pietro Notato, Matias Filocamo, Andrea Bruno, Tommaso Cosentino, Jacopo Capodicasa, Pierpaolo Conte, Alessio Tavanti, Dennis Markisquiq, Alessandro Zorzan, Samuele Fellegara, Andrea La Cognata, Gabriele Scintu. Coach: Simone Sandel.