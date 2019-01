Bussana Vecchia tra i luoghi d’Italia «da visitare assolutamente» secondo Zingarate

Sanremo. Bussana Vecchia tra i luoghi nascosti d’Italia più belli secondo Zingarate.

Il magazine del Gruppo Mondadori dedicato allo smart travelling ha inserito il villaggio degli artisti nell’entroterra sanremese nella lista delle località «più particolari e meno conosciute da visitare assolutamente in Italia».

Una vetrina preziosa per il piccolo borgo distrutto da un violento terremoto nel 1887 e poi risorto grazie all’opera dei suoi abitanti, negli ultimi anni finito anche al centro della cronaca nazionale. Era il 2016 e la comunità di pittori, artigiani, vetrai e ceramisti che a Bussana Vecchia aveva ridato vita ricevettero dal Demanio un “avviso di sfratto”: ingiunzioni di pagamento per decine di migliaia di euro perché ritenuti «occupanti abusi», i cui contenziosi sono ancora aperti.

Ma in attesa di sciogliere i nodi della vicenda – imbrigliata anche nel caso del Piano di valorizzazione con l’incameramento della frazione nei beni del Comune di Sanremo –, il paesello medievale continua a essere attrattiva per milioni di turisti. Di fatto, una perla del turismo sostenibile tra storia locale, cultura, arte e ancora natura ed enogastronomia, che non è passata in osservata allo sguardo critico degli operatori di viaggio di Zingarate, i quali, definendola «un luogo magico, un laboratorio d’arte a cielo aperto», la consiglia a tutti gli italiani come «un ottimo spunto per gite nel weekend».